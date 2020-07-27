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Ударил ножом в живот: на Харьковщине в ходе ссоры мужчина ранил знакомого

Ударил ножом в живот: на Харьковщине в ходе ссоры мужчина ранил знакомого

В селе Верхний Бишкин Первомайского района 68-летний мужчина ударил знакомого ножом в живот. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, ЧП произошло 26 июля. Мужчины поссорились, когда выпивали. Пострадавшего доставили в районную больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости

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