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Взрыв на газопроводе Болгария-Греция: поставки газа в Грецию прекращены

Взрыв на газопроводе Болгария-Греция: поставки газа в Грецию прекращены

Возле села Кулата произошел взрыв на газопроводе Болгария-Греция. В результате аварии никто не пострадал, но поставки газа в Грецию были прекращены. Об этом сообщает БГНЕС.

Компания-оператор "Булгаргаз" сообщила, что произошел несчастный случай. Это случилось в 07:56. Авария вызвала нарушение целостности газопровода на участке протяженностью 200 метров.

Это событие уже прокомментировал премьер-министр Бойко Борисов. По его словам, скорее всего, трубы очень старые и поэтому произошла авария. К концу дня поставки газа в Грецию будут восстановлены.

Агентство Телевидения Новости

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