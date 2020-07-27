На ремонт в харьковской мэрии потратят 2 миллиона

Ремонт в Харьковском горсовете, что находится на площади Конституции, 7, будет стоить городу 2,015 млн грн. Информация о тендере размещена на портале госзакупок ProZorro.

По данным портала, за право делать ремонт боролись две фирмы: частная коммерческо-строительная компания "Венера" и ООО "Техникабуд плюс". Во время торгов стоимость тендера снизили на 10 131 грн. Интересно то, что разница в предложениях составила 1 грн.

Согласно тендерной документации, до 10 декабря подрядчику предстоит отремонтировать служебную лестницу, коридоры, 14 кабинетов, большой зал и подвал. Кроме того, в холле здания нужно будет заменить 17 люминесцентных светильников светодиодными конструкциями. В большом зале, где проходят сессии горсовнта, оштукатурят и покрасят стены. В подвальном помещении уберут масляную краску, оштукатурят стены и потолок. Также здесь демонтируют старую плитку, выровняют пол и уложат новое покрытие.

Агентство Телевидения Новости