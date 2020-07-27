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В Харькове погибли четыре работника водоканала

В Харькове погибли четыре работника водоканала

Полиция устанавливает обстоятельства гибели четырех работников коммунального предприятия. Предварительно, трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции сегодня, 27 июля, около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли трое работников.

Информация внесена в Единый учет. В настоящее время по адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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