Год работы в Верховной Раде. Оправдал ли ожидания избирателей депутат-мажоритарщик Дмитрий Любота?

Депутатские каникулы - не повод забывать о работе, а возможность ближе познакомиться с избирателями, чтобы помочь им в решении проблем. Дмитрий Любота, которого год назад избрали Народный депутатом по 177 мажоритарному округу от партии «Слуга народа», накануне провел встречи в Купянске и отчитался о проделанной работе.

Дмитрий Любота, Народный депутат Украины

За цей рік дуже багато було проведено роботи, аби вивести цю компанію на міжнародний рівень. На світові ринки, на ринки Євросоюзу, на ринки Білорусії, Китаю і саме я зараз, як голова підкомітету з векторіального співробітництва Комітету Європейської інтеграції займаюся напряму цим питанням

Первая утренняя встреча депутата - с трудовым коллективом предприятия по переработке рыбы и морепродуктов - Universal Fish Companу. В течение года Дмитрий Любота поднимал вопрос о совершенствовании украинского законодательства, а компания, производящая морепродукты и продукцию из различных видов рыб недавно столкнулась с проблемой неравных условий для иностранных компаний и украинских производителей из-за большого налога. Для решения вопроса обращались ко всем возможным инстанциям. Ведь выход на экспортные рынки создаст 100 000 рабочих мест. С этой проблемой обратились и к Народному депутату Дмитрию Люботе и впервые вопрос сдвинулся с мертвой точки.

Елена Сытник, директор Департамента внутренних закупок

Спасибо ему за активную позицию, которую он принял в этом вопросе. Он действительно помог нам и сейчас мы надеемся, наш вопрос сдвинулся с мертвой точки

Вторая встреча нардепа в Государственном межрегиональном центре профессионального образования. Руководитель учреждения обратился к нему с готовым проектом по созданию учебно-практического центра для сварщиков. Теперь на его реализацию учебное заведение получит более пяти миллионов гривен.

Дмитрий Любота, Народный депутат Украины

Після цього ми вже багато разів зустрічалися в Міністерстві освіти. З міністром, заступником і вже можна казати про те, що утверджена ця програма і тут буде реалізовано цей проект. Я дуже пишаюся тим, що я долучився до цього процесу і зробив все, що можу для того, щоб цей проект був реалізовано

Валерий Кравцов, директор Купянского регионального центра профессионального образования

З обранням Дмитра Валерійовича я вперше відчув піклування освітою, піклування профтехосвітою. До цього часу Народні депутати на наші звернення реагували досить скептично і все закінчувалось якоюсь відпискою

Это только начало - уверяет Дмитрий Любота и говорит, он готов помогать жителям округа и в дальнейшем.





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