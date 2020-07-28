Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:20
Просмотров: 46

На проспекте Победы задержали мужчину с гранатой

На проспекте Победы задержали мужчину с гранатой

Накануне в 22:30 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что сотрудники Управления патрульной полиции обнаружили у дома, что находится на проспекте Победы, 43-летнего мужчину с гранатой «РГД-5».

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, боеприпас был изъят и направлен на исследование. Эвакуация граждан не проводилась. Движение транспорта не ограничивалось.

По словам мужчины, боеприпас он нашел на поляне недалеко от кафе, расположенного в селе Черкасская Лозовая Дергачевского района.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в отношении мужчины. Цель хранения боеприпаса устанавливается.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 