В Украине лабораторно подтверждено 66 575 случаев COVID-19

В Украине по состоянию на вторник, 28 июля, зафиксировано 66 575 случаев коронавируса. За сутки диагноз подтвердили у 919 украинцев. Об этом свидетельствует электронная карта Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Выздоровели 36 744 человек из них 622 – за последние сутки, для 1 629 украинцев болезнь оказалась смертельной, а за сутки от осложнений COVID-19 умерли 13 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано: во Львовской (147), Ивано-Франковской (103), Ровенской (83), Одесской (67) и Закарпатской (66) областях. В столице за сутки диагноз подтвердили у 110 киевлян.

Агентство Телевидения Новости