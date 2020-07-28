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На Харьковщине - 59 новых случаев COVID-19

На Харьковщине - 59 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 59 новых случаев коронавируса и 65 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 3486, из которых 123 человека умерли, 2022 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 5176 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

3486 случаев подтверждено;

1562 - опровергнуто;

128 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

2595 - Харьков (плюс 51 случай за сутки);

265 - Харьковский район (плюс 6 случаев);

74 - Чугуевский район;

70 - Змиевской район;

66 - Дергачевский район;

53 - Первомайский район;

41 - Валковский район;

39 - Богодуховский район;

36 - Боровской район;

34 - Балаклейский район;

31 - Волчанский район (плюс 2 случая);

27 - Красноградский район;

25 - Лозовской район;

24 - Золочевский район;

16 - Нововодолажский район;

15 - Купянский район;

13 - Изюмский район;

11 - Великобурлукский район;

10 - Шевченковский район;

8 - Зачепиловский район;

8 - Коломакский район;

7 - Краснокутский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

5 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район.

Агентство Телевидения Новости

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