Карантинные рейды по кафе и клубам и беседы с маршрутчиками. Действуют ли на горожан беседы с правоохранителями?

Количество больных коронавирусом в Харьковской области уже приближается к 3500. Из них почти две тысячи уже выздоровели. 122 человека умерли. В Министерстве здравоохранения подчеркивают эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной. Поэтому в Минздраве призывают не пренебрегать карантином - неуклонно носить маски и придерживаться социальной дистанции в общественных местах.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины:

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 65 656 осіб - з них 4661 дитина, а також 8380 медичних працівників. При цьому загалом одужало - 36 122 людини, а летальних 1616.

Полицейские тем временем каждые выходные проводят рейды в развлекательных заведениях города, чтобы там не нарушали закон и решение горсовета - работая после 23 часов.

Ольга Грабар, главный специалист отдела коммуникации ГУНП:

За даними перевірками було виявлено 14 порушень, складено 6 адміністративних протоколів. За іншими фактами інформація внесена до єдиного обліку територіальних відділів поліції. За даними фактами будуть проведені перевірки.

Общественный транспорт контролируют патрульные - они проводят беседы с перевозчиками, водителями и пассажирами - чтобы те в транспорте были в масках, и чтобы в салоне не было лишних пассажиров.

Дмитрий Гайдук, представитель УПП в Харьковской области:

Відповідальність лежить як і на водієві автотранспортних підприємств, так і на пасажирах. Тобто, перш за все, водії зобов'язані, як би, нагадувати особам про необхідність дотримання маскового режиму, і перш за все, забезпечувати кількість посадкових місць.

Горожане говорят - нарушителей карантина все равно хватает - особенно в маршрутках, там, говорит Ирина, водители в салон пускают всех без разбора и даже попыток напомнить об обязательной маске на лице - не делают.

Ирина:

В маршрутках, в маршрутках вот этих вот в основном так. Вот в метро точно носят у нас, это точно, потому что там контроль. А что в транспорте, водитель же не будет на каждого внимание обращать, ну это я так думаю, хотя надо.

Алеся:

Нет, не дотримуються. Потому что люди, я не знаю. Это безответственность. В транспорте особенно. Я в магазине, обязательно в маршрутке, в метро — это обязательно. Потому что я как бы за себя переживаю и за других людей.

Агентство Телевидения Новости