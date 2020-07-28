Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:16
Просмотров: 103

Кучма больше не возглавляет украинскую делегацию на переговорах по Донбассу

Кучма больше не возглавляет украинскую делегацию на переговорах по Донбассу

Второй президент Украины Леонид Кучма уходит с должности главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Он возглавлял делегацию с июня 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Сообщается, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Кучмой и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ. На ней Зеленский отметил, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - сказал Зеленский.

Со своей стороны Кучма отметил, что за последний год работа ТКГ была восстановлена ​​и значительно продвинулась.

Напомним, в мае Зеленский заявлял, что Кучма просил снять его с должности, так как ему было сложно работать в ТКГ после повышения представительства украинской стороны.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 