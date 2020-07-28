Смерть мотоциклиста и спасение водителя из раскуроченной машины. Патрульные фиксируют увеличение аварий с пострадавшими

Это кадры ДТП с летальным исходом на улице Пушкинской. Там, по информации полицейских, накануне вечером столкнулись «Hyundai» и мотоцикл "Yamaha". Травмы, которые получил мотоциклист, оказались несовместимые с жизнью - мужчина погиб на месте.

А это разбитый вдребезги автомобиль на Змиевщине. Вблизи села Водяное водитель автомобиля «Skoda» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Honda», в которой был 22-летний водитель и пассажир. Кроме автомобилей, в этой аварии никто не пострадал.

Меньше повезло одному из водителей в ДТП, которое произошло на трассе Мерефа - Павлоград вблизи Первомайска. Там дорогу не поделили два «Volkswagen». Полицию и медиков, говорит Ольга Грабар, на место вызвал один из участников аварии.

Ольга Грабар, главный специалист отдела коммуникаций ГУНП:

За адресою виїжджали слідчо-оперативна група Первомайського відділу поліції, бригада швидкої медичної допомоги та співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій. На місці було встановлено, що в результаті зіткнення до кювету злетів автомобіль «Volkswagen Passat». Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 286 Кримінального Кодексу України. Всі обставини аварії наразі встановлюються.

Водитель, автомобиля который вылетел в кювет, оказался заблокированным в груде искореженного металла, в который превратилась его машина. Его состояние, говорят в полиции, было тяжелым. Вытаскивать водителя пришлось спасателям со специальным оборудованием.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Під наглядом лікарів наші провели по деблокуванню цього водія. А цей чоловік знаходився на місці водія - його деблокували і потім уже передали лікарям швидкої допомоги - він госпіталізований.

Всего за выходные патрульные составили 1414 постановлений за нарушение правил дорожного движения, рассказывает пресс-секретарь управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области:

Виїхали на 28 дорожньо-транспортних пригоди, з яких 5 з травмованими. В порівнянні з іншими вихідними кількість ДТП не збільшилась можливо кількість ДТП з травмованими трішки зросла, оскільки 5 - це більша цифра ніж зазвичай.

Также патрульные полицейские составили почти 3 десятка админпротоколов на водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

Агентство Телевидения Новости