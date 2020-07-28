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Победный бросок на последней секунде матча

Победный бросок на последней секунде матча

Команда вводила мяч из аута, когда до финальной сирены оставалась 1.1 секунды.

В матче за выход в финал чемпионата Израиля по баксетболу между "Маккаби" из Ришон-ле-Циона и иерусалимского "Хапоэля" счет был 97:97. После ввода мяча в игру он оказался у баскетболиста "Маккаби" Адама Ариэля, и Ариэль совершил тяжелейший по исполнению, но при этом точный трехочковый бросок.

Мяч попал в кольцо уже после истечения игровго времени. Однако, на пвторе видо, что Ариэль совершил бросок в тот момент, когда еще оставалось 0,4 секунды.

В результате попадание засчитано, "Маккаби" победил 100:97 и вышел в финал чемпионата Израиля, где сыграет против одноклубников из Тель-Авива.


Агентство Телевидения Новости

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