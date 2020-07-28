Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:30
Просмотров: 113

Составлен список самых распространенных причин смерти в разных странах мира

Составлен список самых распространенных причин смерти в разных странах мира

Национальный совет безопасности США опубликовал очередную мировую статистику смертей за год, подсчитав, какая причина смерти самая популярная в каждой стране. Эта статистика примерно одинакова уже длительное время. Пандемии коронавируса в этом году, по предварительным подсчетам, не удалось изменить общую картину, передает medikforum.

Как выяснилось, самая популярная причина смерти в мире, в том числе в Украине, Европе, США, Канаде, Австралии и большей части Южной Америки — ишемическая болезнь сердца и все заболевания сердечно-сосудистой системы. В Китае население часто умирает от инсультов, в Мексике — от диабета, а в Перу — от пневмонии.

Жители стран, расположенных в Южной и части Центральной Африки чаще всего становятся жертвами СПИДа; в Анголе, Конго, Камеруне — туберкулеза; в Кении — заболеваний, связанных с расстройством пищеварения. В Сомали, Уганде, Чаде, Нигере, Нигерии и Бенине свирепствуют грипп и пневмония.

Исключением из общих правил сейчас является Сирия, где основной причиной смертности населения является гибель из-за военных действий.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 