Вторая волна COVID-19 - одна из главных угроз рынку труда Украины

Количество скрытых безработных (тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) в Украине составляет 3,1 млн человек, или около 17% всей рабочей силы страны. Об этом сообщила экономический эксперт Центра экономической стратегии Дарья Михайлишин, представляя результаты исследования рынка труда.

«Когда мы говорим о безработице, важно говорить и выделять также скрытую безработицу... Это приблизительно 3 млн человек, или 17% от рабочей силы. Это довольно много, это даже больше, чем тех людей, которые потеряли работу официально», - сказала она.

Также эксперт подчеркнула, что одной из проблем оценки рынка труда является большая разница между оценкой безработицы государственными органами и исследовательскими центрами. В частности, согласно исследованию Центра экономической стратегии, около 2,8 млн человек потеряли работу в связи с карантином, в то время как госорганы оценивают "карантинную" безработицу в 400 тыс. человек.

Также Михайлишин назвала вторую волну заболеваемости коронавирусом одной из главных угроз рынку труда.

«Если будет вторая волна заболеваемости коронавирусом, безработица может вернуться до показателей начала карантина», - сказала она.

Кроме того, по мнению украинского экономического эксперта Владимира Коваля, количество безработных к концу осени может достичь 20% от всей рабочей силы.

Агентство Телевидения Новости