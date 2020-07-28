Отравились рыбой: в Харькове - два случая ботулизма

Две женщины отравились рыбой, которую купили в одной из торговых сетей города. Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, заболевшие являются родственницами. Одна из них харьковчанка, а другая - жительница Краснограда.

В ходе расследования установлено, что женщины 24 июля ели вяленого леща. Первые симптомы заболевания - головная боль, слабость - появились у одной из женщин через сутки после употребления рыбы. В течение двух дней она лечилась самостоятельно, самочувствие не улучшалось, у больной появилась сухость во рту, резкая слабость, двоение в глазах. Она была госпитализирована в Областную клиническую больницу с диагнозом "ботулизм". Ей ввели противоботулиническую сыворотку. Проводится симптоматическое лечение, состояние - средней степени тяжести.

Сообщение о госпитализации второй женщины с тем же диагнозом поступило сегодня, 28 июля - на 4-е сутки после употребления рыбы. Пострадавшей также ввели противоботулиническую сыворотку, состояние - средней степени тяжести.

В лаборатории особо опасных инфекций Центра проводятся исследования сыворотки крови больных и остатков вяленой рыбы на наличие ботулотоксина.

Агентство Телевидения Новости