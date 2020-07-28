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Московский проспект в районе Харьковских Дивизий будет закрыт для движения еще месяц
Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Ощепкова при движении в сторону ул. Богдана Хмельницкого, будет запрещено до 20:00 31 августа.
Ранее движение планировалось открыть 28 июля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков реконструкции Московского проспекта.
Напомним, что на время работ двустороннее движение транспорта организовано по полосе встречного направления.
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