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Московский проспект в районе Харьковских Дивизий будет закрыт для движения еще месяц

Московский проспект в районе Харьковских Дивизий будет закрыт для движения еще месяц

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Ощепкова при движении в сторону ул. Богдана Хмельницкого, будет запрещено до 20:00 31 августа.

Ранее движение планировалось открыть 28 июля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков реконструкции Московского проспекта.

Напомним, что на время работ двустороннее движение транспорта организовано по полосе встречного направления.

Агентство Телевидения Новости

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