В Харькове появится мемориал украинским бойцам

На ініціативу активістам вдалося зібрати близько 120 тисяч гривень.

Меморіал українським бійцям, які загинули у російсько-українській війні, буде знаходитися у храмі святого Іоана Богослова Православної церкви. Проєкт ініціювало «Всеукраїнське об'єднання родин зниклих безвісти та загиблих захисників України».

Отець храму Віктор Маринчак говорить, що подібна ідея — продовження європейскої традиції увіковічнення пам'яті про загиблих бійців.

«З самого початку було зрозуміло, що це буде стіна храму. До речі, у Європі біля храмів або на їх стінах часто розташова стела з іменами тих, хто був тутешніми парафіянами і загинув ще у часи Першої світової війни. Тому ми йдемо у річище певної традиції, — вважає отець Віктор. — Раніше храми дуже часто будували біля цвинтарів. Взагалі ніхто не уявляв, що поховання і вічна пам'ять можливі без молитв. Тільки попередні жахливі часи безбожницького режиму призвели до того, що церква була відірвана від таких речей. Але для неї природно пам'ятати і молитися за тих, хто поклав свою душу за нас з вами».

Зараз фахівці обробляють основний матеріал меморіалу — граніт, відпрацьовують деталі комплексу спільно з архітектором. За словами виконавця проєкту Дмитра Куцевого, до кінця літа усе має бути готово. Залишиться лише обрати дату урочистого відкриття меморіалу.

«Проєкт складається з центральної композиції з тризубом і терновим вінком, який його обплітає. Будуть встановлені шість меморіальних плит розміром 100×50 сантиметрів. На плитах вигравіюють 270 імен і прізвищ загиблих військових. Внизу розмістимо подіум із двома східцями, щоб рідні бійців та парафіяни храму могли залишити квіти і поставити свічки в пам'ять про героїв», — говорить Дмитро Куцевий.

«Хочу подякуваті отцю Віктору і Марині Поляковій (ініціаторка проєкту, голова ГО «Всеукраїнське об'єднання родин зниклих безвісти та загиблих захисників України» — ред.) за цей проєкт, важливий для сімей, які втратили чоловіків і синів. Вони боролися за свій дім, за свою землю, за Батьківщину. Дуже важливо, щоб було місце, куди ми зможемо прийти помолитися за них», — додає Наталія Вольська, мати загиблого воїна.

Источник: nakipelo.ua

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