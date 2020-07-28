В Харькове власть сносит незаконно построенные гаражи

Один из этих гаражей-черепашек Сергей купил у коллеги еще в юности, как только приехал после института работать на заводе. Пользуется им уже более двадцати лет.

Сергей Марченко, владелец гаража:

И на него есть разрешение именно завода. Завод нам разрешил на этой территории поставить этот гараж. Он стоит уже 20 лет минимум.

В прошлом году приезжала специальная комиссия и предупредила об отсутствии права собственности в "черепашек", однако, оформлением документов почти никто из хозяев не стал заниматься даже тогда. А Сергей вообще говорит, его даже не известили.

Сергей Марченко, владелец гаража:

Были трения: в прошлом году здесь приезжали комиссии, но что будет снос, уже конкретно, никто ничего. Мне лично никто не уведомлял. Сегодня, именно сегодня вот приехали.

Владелица другого гаража, попавшего под демонтаж уверяет, что жители таким образом благоустраивают свой двор: убрали мусор, посадили зелень, добились у власти нового асфальтового покрытия во дворе и для комфорта поставили себе гаражи. Но Вита все же поинтересовалась, как приватизировать свой. Однако, ответ был однозначным.

Вита Овчинникова, владелица гаража:

Ставим гаражи, нам их не разрешают. Хотим узаконить - узаконить нельзя, потому что мы не «афганцы », не участники "АТО", ни ветераны труда - ничего. То есть, мы получается, не люди.

По словам представителя городской власти, который руководил демонтажем, однако, на камеру говорить не захотел, информацию о наличии незаконных гаражей собрала администрация Холодногорского района. Тендер на снос выиграла частная коммерческая фирма, рабочие которой теперь приехали выполнять работу. На место вызвали полицию.

Уже с ее сопровождением фирма исполнительного комитета начала свою работу. Однако, как только включили инструмент, люди вместе стали закрывать гараже спиной.

Как оказалось, даже среди жильцов дома нет единства, например Евгений говорит, что они не только незаконны, но и несправедливы. На их месте вообще баскетбольная площадка.

Евгений, житель дома:

В прошлом году здесь было собрание. Здесь больше двухсот жильцов - в доме. Каждый изьявил желание на эту территорию. Как вы думаете, по сколько, по метру квадратному здесь каждому будет? И все были против. Сейчас начинается эта поодинокая, через начальнику ЖЭКа?

Впрочем патрульные рассмотрев документы также заверили, разрешений на гаражи действительно нет.

Патрульный:

В данном случае действия жильцов не являются законным, так как они препятствуют законной деятельности представителей горсовета, потому что есть официальная бумага, потому что есть решение горсовета.

Уже вечером заместитель главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Григорий Кашлаков сообщил, что гаражи все равно придется демонтировать, если люди не оформят документы как можно быстрее. Впрочем, не сказал, будут ли им в этом препятствовать. Пока снос автово-домиков удалось отсрочить почти на неделю.

Агентство Телевидения Новости