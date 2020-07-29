Сегодня 09:51
Просмотров: 50
Под Харьковом «скорая» насмерть сбила пешехода
Накануне в 21:40 в поселке Циркуны автомобиль скорой помощи Renault насмерть сбил женщину.
Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, машина «скорой» (водителю 60 лет) двигалась с включенными проблесковыми маячками со стороны трассы Киев-Харьков-Довжанский в направлении поселка Липцы.
По информации правоохранителей, женщина перебегала дорогу в неустановленном для перехода месте перед автомобилем Skoda, который остановился на встречной полосе движения, чтобы пропустить «скорую» и повернуть налево.
От полученных травм 43-летняя женщина скончалась на месте.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины.
Загрузка...