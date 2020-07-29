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Голы Малиновского и бывшего футболиста "Металлиста" принесли победу "Аталанте"

Голы Малиновского и бывшего футболиста Металлиста принесли победу Аталанте

В предпоследнем - 37-м туре итальянской Серии "А" украинский футболист Руслан Малиновский забил свой 8-й гол в сезоне за "Аталанту".

Произошло это в выездном матче против "Пармы". "Аталанта" проиграла первый тайм 0:1. После перерыва на замену вышел Малиновский, и именно он прямым ударом со штрафного сравнял счет. А затем бывший футболист харьковского "Металлиста" Алехандро Гомес провел гол, принесший "Аталанте" волевую победу - 2:1.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Малиновского на 2:10.

"Аталанта" за тур до финиша итальняского чемпионата идет на 3-м месте, отставая на одно очко от миланского "Интера", с которым как раз и сыграет в заключительном матче сезона. А досрочным чемпионом Италии стал туринский "Ювентус", оформивший свое чемпионство в предыдущем туре.


Агентство Телевидения Новости

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