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Харьковчанам нужен светофор на перекрестке Данилевского и Литературной - петиция

Харьковчанам нужен светофор на перекрестке Данилевского и Литературной - петиция

На сайте Харьковского городского совета появилась петиция с просьбой установить светофор на перекрестке ул. Данилевского и ул. Литературной.

"Обращаемся к вам с просьбой установить светофор на пересечении улиц Данилевского и Литературной, данный перекресток невозможно перейти нормально, так как все заставлено автомобилями, видимость ограничена как для водителей, так и для пешеходов. Практически каждый день на этом перекрёстке происходят жутчайшие аварии с опрокидыванием автотранспорта на крышу. Дети не могут нормально ходить в 116 школу", - отметил автор петиции.

Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5 000 подписей за 90 дней.

Агентство Телевидения Новости

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