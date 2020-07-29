Как правильно выбирать докторскую колбасу и на что нужно обращать внимание во время покупки

Докторская колбаса стала привычным и любимым продуктом. Мы добавляем ее во многие блюда — салаты, супы, пиццу, да и обычный бутерброд с докторской колбасой мало кого оставит равнодушным. Как же выбрать правильную колбасу?

Центр экспертизы «Тест» проверил 6 популярных марок колбас на соответствие требованиям: «Ferax», «Ятрань», «Алан», «Тульчин», «Укрпромпостач» и «Фарро».

ФАРШ

Состав фарша по ГОСТУ не изменен: мясо (говядина и свинина), соль, сахар, специи, нитрит натрия для сохранения цвета, молочные или яичные продукты для придания правильной консистенции. Никакого крахмала, сои и других растительных заменителей мяса в докторской колбасе быть не должно. При проведении тестирования по составу сразу в двух образцах колбас были обнаружены недопустимые компоненты: колбаса «Фарро» содержала фрагменты соевого белка, а в Ferax обнаружен крахмал. Также не самым полезным компонентом является усилитель вкуса — глутамат натрия. Производители колбас представленных марок обошлись без него. Прошли проверку колбасы и на содержание жира.

Итак, перед покупкой докторской колбасы внимательно читайте состав. Колбаса на 95 % должна состоять из мяса! Никаких растительных заменителей быть не должно.

При приготовлении фарш для докторской колбасы дважды тщательно измельчается, смешивается с остальными компонентами, вызревает в течение нескольких часов в холодильнике и только после этого отправляется на термическую обработку. Там будущая докторская колбаса сначала обжаривается и только потом варится. Хорошая докторская колбаса при разрезе не содержит посторонних включений, имеет приятный розовый цвет без серых или бурых краев!

УПАКОВКА И ОБОЛОЧКА

Ещё один параметр, на который следует обратить внимание при выборе колбасы — это упаковка. Надёжный производитель тщательно подходит к выбору упаковки, от нее зависит срок хранения продукта и его целостность. Лучше всего если колбаса имеет натуральную оболочку и запакована в вакуумную упаковку. Такой вид упаковки позволяет сохранить колбасу и защитить ее от микроорганизмов в течение 15-20 дней.

Ещё один параметр, по которому тестировали колбасы — микробиология. Этот важный параметр определяет в пищевом продукте наличие болезнетворных микроорганизмов, таких, например, как кишечная палочка. Все исследуемые образцы оказались чисты.

Итак, обратите внимание, что даже в вакуумной упаковке срок хранения докторской колбасы не превышает 20 суток!

ВКУС ДОКТОРСКОЙ КОЛБАСЫ

Люблю чеснок — он пахнет колбасой! Вкус докторской колбасы знаком нам с детства. Приятные вкусовые качества колбасы зависят от специй и правильной термической обработке. Никакого искусственно внесенного глутамата натрия там быть не должно! Вкус должен быть в меру соленый с ароматом пряностей.

Все исследуемые в лаборатории «Теста» колбасы прошли проверку на вкусовые качества и консистенцию продукции.

Подведем итоги, при выборе докторской колбасы внимательно смотрите на состав, в нем не должно быть растительных заменителей мяса, обращайте внимание на упаковку колбасы, лучше выбирать ту, что запакована в вакуум пленку.

Итак, по всем выше приведенным параметрам центр экспертизы «Тест» определил трёх победителей. Ими стали докторские колбасы марок: «Алан», «Тульчин» и «Укрпромпостач».

Источник: kiev.informator.ua/

Новости портала «Весь Харьков»