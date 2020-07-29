«Здесь полегла уже не одна душа», - почему перекресток в Циркунах, где скорая насмерть сбила женщину, считают проклятым?

Обещали поставить светофор — это проклятый магазин, здесь полегла уже не одна душа.

Именно на вот этом перекрестке говорит Леонид Николаевич погибло на его памяти больше десятка людей. Двое из которых его родственники.

Вчера под колесами скорой помощи умерла жена его племянника, которая вышла купить сигарет.

Леонид Солтанов, родственник погибшей

- Она сама с Горловки, а за моим племянником замужем. - Детки есть? - Есть, старшему, по-моему, 27, а младшему - 22 года.

Олег Мережко, зам. нач. отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьк. обл.

Внаслідок ДТП жінка від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди. За даним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286. Автомобіль вилучений.

Карета скорой ехала с включенными проблесковыми маячками, а погибшая как раз возвращалась из магазина, но вот перейти дорогу решила не по зебре, что за десяток метров от места трагедии - а напрямую.

По словам Виктора Забашты бригада скорой ехала с больным в кабине, которого срочно доставляли в стационар. Его забрала другая карета, которую вызвали на место.

Сам водитель в шоке, говорит Забашта, ему дадут несколько выходных, дабы он немного оправился от случившегося.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Бригади оснащені відео-регистраторами і звук і зображення все було записано. Все це передали правоохоронцям одразу. Водій досвідчений працює у нас з самого існування центру, тобто з 13 року. До цього працював на швидкій допомозі, жодних зауважень до нього не було. 01,03 ))

Но вот родственники уверены даже, если женщина и шла бы по переходу, это вряд ли бы ее спасло.

Машины здесь летят не притормаживая, перекресток и вовсе не освещен, а зебра расположена неудобно - ею почти никто не пользуется. Впрочем, и водителя скорой не обвиняют.

Леонид Солтанов, родственник погибшей

Это тяжело сказать. Это очень тяжело. Скорая, конечно, она по любому она ехала на вызов. Скорая есть скорая. У меня пять лет назад тоже, только на той стороне возле магазина - куму. И 60 метров протащил. Да. Вышла с магазина, а он на Джипе как пек, так и унес сразу и смотался ещё.

Соседи Леонида Солтанова также в шоке - каждый год одно и то же, смерть за смертью. Виноваты или пешеходы, переходящие дорогу в неположенном месте, или же любители погонять.

Алексей, местный житель

Бывает переходят неправильно, бывает несутся больше ста здесь ездят.

Светлана же говорит неподалеку возле местной школы тоже была подобная проблема, до того момента пока власть все же не установила там светофор.

Светлана, местная жительница

Скільки вообще то просили, шоб пожалуста тут молодьож гуляє до вечора. Ну, щас основном куда молодьожі діться, то все. Та носяться так, шо йолки палки. Утро, например, хорошо - людей нема всьо - можуть по 200 кілометрів в час носиться. Це тут безумі, як носяться, просто на просто по трасі і всьо.

В настоящее время полицейские проводят все необходимые следственные действия и экспертные исследования.

Между тем в суд уже дошло дело об аварии, которая произошла еще в конце января на улице Академика Павлова. Тогда автомобиль "Infiniti Q50" под управлением 35-летнего гражданина США сбил подростка. Травмы оказались несовместимыми с жизнью - парень скончался на месте ДТП. Гражданина США тогда задержали и после проведения всех необходимых следственных и розыскных действий и экспертиз - обвинительный акт направили в Киевский райсуд города Харькова для рассмотрения по существу.

Агентство Телевидения Новости