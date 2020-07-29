В Харьковском зоопарке отметили Международный день тигра

Этот полосатый хищный котик сегодня празднует Международный день тигра. Представитель его амурского подвида по имени Елисей, поселился в харьковском зверинце три года назад в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

В целом же праздник тигров был основан еще в 2010 году на Международном форуме «Тигровый саммит», рассказывает Елизавета Ткачева, там и подняли проблему сохранения популяции полосатых хищников.

Елизавета Ткачева, сотрудник Харьковского зоопарка

На початку ХХ століття популяція тигрів становила близько 100 тисяч особин, у рік приведення форума лише близько 3000.У Харківському зоопарку перші представники виду з’явилися на початку ХХ століття. Розмноження амурських і бенгальських тигрів почалося в 80-х роках.

С тех пор тигры неоднократно становились жертвами браконьеров и это по словам Ткачевой не абы как беспокоит природоохранные сообщества всего мира, поэтому день тигра и создали, дабы чаще информировать общество о проблеме исчезновения пушистых и собственно как их можно защитить.

В харьковском зоопарке с момента его открытия проживали 3 подвида тигров - амурский, бенгальский и суматранский. Сейчас же в зверинце живет только амурский красавчик Елисей.

Елизавета Ткачева, сотрудник Харьковского зоопарка

Всього в зоопарках світу живе близько 500 амурських тигрів, а в живій природі не більше 600 особин. Міжнародні природоохоронні організації поставили завдання домогтися чисельності амурських тигрів до 700 особин, рівно стільки можуть прогодувати збережені природні місця проживання.

Но уже по окончанию реконструкции зоопарка единственный представитель тигриных поселится в зоне "Тропа тигра", затем ему привезут самочку.

Потому как зверинец надеется на пушистое потомство, чтобы в дальнейшем вносить вклад в сохранение исчезающих видов и обмениваться с другими зоопарками тигрятами.

Агентство Телевидения Новости