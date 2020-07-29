Ручная пиранья по имени Буся. Как хищница разрушила все возможные стереотипы?

Своими руками потрогал мои руки потом я опускаю — это как передаем домашнее животное. Для того чтобы она вот чувствовала. Ну, и без проблем, вот, после этого приехали сюда и я её точно так начала чухмарить, начала чухать.

Голыми руками, не боясь, Светлана гладит настоящую пиранью. Буся, так зовут чешуйчатую хищницу, передал в Экопарк ее бывший владелец. В связи с переездом забрать с собой экзотическую домашнюю любимицу не смог.

Впрочем, за четыре года сделал из зубастой совсем ручную, поэтому рыба с удовольствием подставляет бока дабы их почесали. Кроме этого, Буся - веган, а до кучи еще и альбинос, рассказывает заведующая сектором "Грызуны и рептилии".

Их всего именно как сказал хозяин - этих только 5 на Украине.

Хищная веганка больше всего любит смаковать бананами, кормят ее сотрудники мультикоплекса также с рук.

Эдуард Мацилевський, зам. зав. отдела грызуны и рептилии в "Фельдман Экопарк"

Кушаем предпочтительно овощи, фрукты то, что послаще. Бананчик даём для пищеварения, она его очень любит и это способствует хорошему пищеварению. Также даем раз в два дня печеночку, клубничку. С первых дней абсолютно не агрессивничает, кушает с рук, любит когда её чухают - потому что на ней скапливается слизь и она не может с себя её снять, ей нужно помогать убирать. Поэтому ей нравится, когда её чухают.

Пока Буся живет вот в этом аквариуме, но это - временно.

Светлана Вишневецкая, нач. сектора "Грызуны и рептилии" в "Фельдман Экопарк"

Для неё именно непосредственно купили новый аквариум большой классный 600 литров — это временное жилье так что там она уже будет жить на постоянке.

Забрали пиранью по программе Доброго дома - здесь приютили не одну экзотическую зверюшку, зачастую это те, кого взяли в качестве домашнего животного, а затем по каким-то причинам пришлось отказаться от любимца.

Поэтому этих животных, которые уже просто не выживут без человека на свободе - забирают на так называемую постоянную реабилитацию, рассказывает пресс-секретарь Экопарка Алексей Костюченко.

Алексей Костюченко, пресс-секретарь "Фельдман Экопарк"

Для неё в Фельдман Экопарке будет пожизненное содержание, то есть это одна из функций центра спасения диких и экзотических животных Добрый дом Фельдман Экопарк — это помощь таким животным, которым, ну, вот просто некуда деться. Да, она будет находится в хороших условиях, будет в принципе за ней уход, питание.

Но вот посетители кусачую красавицу вряд смогут увидеть в ближайшее время. Лишь когда в мультикоплексе откроют террариум и аквариум - а это, скорее всего, произойдет не раньше следующего сезона.

Агентство Телевидения Новости