"Много хамов на дорогах". Патрульные вышли в рейд и проверили харьковских водителей

Десять часов утра. Медики и полицейские отправляются в совместный рейд. Проверяют пропускают ли водители транспорт с проблесковыми маячками. Через минуту первый нарушитель. Находясь на перекрестке проспекта Независимости и Науки, делая поворот направо водитель Тойоты не предоставляет преимущество «скорой». Далее идет спор с полицией.

Тут, бачите, є вільні місця. - То есть я должен был на перекрестке остановится перед запарковаными с нарушениями автомобилями? - Ви ж не повинні зупинку зробити, ви повинні пропустити тз.

В итоге, водитель соглашается со штрафом. Ведь имел возможность пропустить «скорую», говорят патрульные.

Артем Алиференко, инспектор УПП в Харьк.обл.:

Водій хоче уникнути відповідальності. Я йому надав відеозапис, в якому чьотко видно, що була можливість зайняти крайню праву смугу руху для того, щоб пропустити автомобіль швидкої допомоги.

А это уже Клочковская. Водитель Шкоды находится в крайней левой полосе, планирует поварачивать. На «скорую» с включенными маяками и с сиреной не реагирует, смещается совсем немного. Зато бурно реагирует человек на съемочные группы, просит не снимать.

Можно убрать микрофон? - Я не маю на це повноважень. Це журналісти.

Позже пишет пост в соцсетях. Будто бы он оказался не в том месте, и не в то время. А проезд «скорой» освободил, потому что принял вправо.

Также при оформлении протокола остановилась «скорая», которая ехала на вызов. Ее водитель попросил объяснить водителю внедорожника, что он не прав. Просит полицию обратить внимание и водитель иномарки. Уверяет, «скорая» включила звуковую сигнализацию только на перекрестке.

Он ехал за мной по Клочковской без спецсигналов. Я поворачивал налево и он увидел, что я поворачиваю налево поздно. И пытался «втулится» между мной и рядом стояла машина.

Впоследствии появляется и третий нарушитель.

БМВ, делаем остановку.

Алексей за рулем уже лет сорок, говорит, ездит очень осторожно. А «скорую» не пропустил, потому что перед ним был велосипедист. Согласен с нарушением и оплачивает штраф в размере 510 гривен.

Алексей, водитель:

Впереди был велосипедист, я пока он чуть-чуть проехал вперед, и я сразу принял вправо. Я пропустил.

За час такого рейда - три нарушителя. Водитель "скорой" Эдуард Соколов говорит, хуже ситуация в «час-пик».

Эдуард Соколов, водитель "скорой":

Єсть люди і на найдорожчих машинах їдуть, вони розуміють, єслі «швидка» їде треба приймать в право. А є водії недобросовісні. Багато хамів на дорогах от вони і порушують правила.

Врач Александр Перепелица в «скорой» работает 24 года. Рассказывает, в последнее время культутра водителей улучшилась. Большинство - пытаются уступить дорогу экстренным службам.

Александр Перепелица, врач по медицине неотложных состояний:

Хочу звернутися до водіїв, сказати, якщо вони бачать автомобіль, який їде з проблисковими маячками та звуковими сигналами - це не просто так. Це завжди потрібно. І від того, пропустить він авто чи ні, залежить чиєсь життя.

Цель операции "Внимание спец-сигнал", объясняют в полиции, разъяснительной работа среди водителей.

Дмитрий Гайдук, представитель СРП в Харк.обл.:

Загалом з 23 липня по 30 серпня по всій Україні відповідно до доручення голови Нацполіції проходить ряд заходів з приводу того, щоб зменшити аварійність. Бувають непоодинокі випадки ДТП з оперативними тз.

Аналогичные рейды на дорогах города патрульные будут проводить и в дальнейшем.

Агентство Телевидения Новости