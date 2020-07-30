Из харьковского ТЦ эвакуировали 4 тысячи человек из-за сообщения о минировании

Накануне в Московский отдел полиции позвонил неизвестный с информацией о закладке взрывчатки в торгово-развлекательном центре «Украина», что находится на проспекте Тракторостроителей.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по адресу выезжали следственно-оперативная группа районной полиции и специалисты взрывотехнического управления.

В ходе проверки полицейские тщательно осмотрели 7000 кв. метров помещений и около 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 4000 человек.

При обследовании никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время полицией принимаются меры по установлению личности правонарушителя.





Агентство Телевидения Новости