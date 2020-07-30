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Пойманы мошенники, которые обманным путем присвоили более 1 млн грн.

Пойманы мошенники, которые обманным путем присвоили более 1 млн грн.

Харьковские правоохранители пресекли деятельность межрегиональной группы мошенников. Злоумышленники обманом завладели денежными средствами и продукцией предпринимателей Харьковской области и других регионов Украины. Общая сумма материального ущерба составила более 1 млн гривен.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе досудебного расследования установлено, что в состав группировки входили 9 человек, которые использовали несколько преступных схем. В частности, в течение 2017-2019 годов мошенники размещали в сельских средствах массовой информации объявления о якобы продаже товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, топлива, или находили в сети Интернет аналогичные объявления предпринимателей. В дальнейшем они предлагали клиентам сделать предоплату за товары или под видом перевозчиков просили оплатить перевозку и присваивали переведенные средства. Также следователями установлено несколько фактов, когда правонарушители исчезали после получения товаров для перевозки. В настоящее время органом досудебного расследования задокументированы 11 эпизодов преступлений.

29 июля харьковские правоохранители провели 9 обысков на территории 3 регионов Украины, во время которых изъяли полученные преступным путем денежные средства и другие ценности, записи «черной бухгалтерии", средства связи и другую технику.

Сейчас четыре члена группы задержаны детективами в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

После завершения комплекса необходимых следственно-розыскных мероприятий органом досудебного расследования также будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных к преступной деятельности лиц. Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости

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