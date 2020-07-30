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В Беларуси могут отключить интернет в случае "угрозы нацбезопасности"

В Беларуси могут отключить интернет в случае угрозы нацбезопасности

В белорусском Совете безопасности не исключают возможность того, что в республике будет отключен интернет из-за событий с задержанием членов ЧВК "Вагнера". Об этом сообщил кандидат в президенты страны Андрей Дмитриев после встречи в Центризбиркоме. По его словам, соответствующую информацию озвучил секретарь Совбеза Андрей Равков, передает Euroradio.

Такое решение могут принять, "если возникнет угроза национальной безопасности". В Совбезе также заявили, что задержанные целенаправленно угрожали массовым мероприятиям. По словам Равкова, которые пересказал Дмитриев, задержанные боевики дают разные показания. Некоторые, мол, говорят, что приехали в Беларусь делать революцию. При этом ГРУ и ФСБ не информировали белорусскую сторону, что эта группа должна приехать в Беларусь.

Дмитриев задал Равкову вопрос, как будет организована безопасность людей, если 9 августа они выйдут на площадь с мирным протестом. Он подчеркнул, что эти протесты никак не связаны с намерениями кандидатов в президенты. Но такая ситуация повторяется после каждых президентских выборов. "Надеюсь, что ответ этот мы ещё получим", - добавил политик. 

Именно 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы.

Как сообщалось, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали вблизи Минска 32 российских боевиков из частной военной компании "Вагнера", еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В правоохранительных органах Беларуси отметили, что была получена информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

 

Агентство Телевидения Новости

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