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"Металлист 1925" дважды отыгрывался, но проиграл "Николаеву"

Металлист 1925 дважды отыгрывался, но проиграл Николаеву

В 27-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" провел выездной поединок против "Николаева".

Футболисты "Николаева" трижды выходили вперед. При этом "Металлист 1925" дважды сравнивал счет. В итоге - 3:2 в пользу "Николаева". У хозяев хет-трик сделал Вадим Яворский, за харьковскую команду забивали Дмитрий Поспелов и Лукас.

За три тура до финиша Первой лиги у "Металлиста 1925" еще сохраняются математические шансы на повышение в классе.


Агентство Телевидения Новости

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