За сутки на Харьковщине зарегистрировано 70 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 70 новых случаев коронавируса и 70 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 3 619, из которых 127 человека умерли, 2105 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 5331 случай подозрений на COVID-19. Из них:
3 619 случаев подтверждено;
1609 - опровергнуто;
1003 - остаются под подозрением.
География заболевших по районам:
2707 - Харьков (плюс 67 случаев за сутки);
270 - Харьковский район (плюс 1 случай);
74 - Чугуевский район;
71 - Змиевской район (плюс 1 случай);
69 - Дергачевский район (плюс 1 случая);
53 - Первомайский район;
43 - Валковский район;
39 - Богодуховский район;
36 - Боровской район;
34 - Балаклейский район;
31 - Волчанский район;
27 - Красноградский район;
25 - Лозовской район;
24 - Золочевский район;
18 - Купянский район;
17 - Нововодолажский район;
16 - Изюмский район;
11 - Великобурлукский район;
11 - Шевченковский район;
9 - Коломакский район;
8 - Зачепиловский район;
8 - Краснокутский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
5 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район.