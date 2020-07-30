За сутки на Харьковщине зарегистрировано 70 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 70 новых случаев коронавируса и 70 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 3 619, из которых 127 человека умерли, 2105 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 5331 случай подозрений на COVID-19. Из них:

3 619 случаев подтверждено;

1609 - опровергнуто;

1003 - остаются под подозрением.​

География заболевших по районам:

2707 - Харьков (плюс 67 случаев за сутки);

270 - Харьковский район (плюс 1 случай);

74 - Чугуевский район;

71 - Змиевской район (плюс 1 случай);

69 - Дергачевский район (плюс 1 случая);

53 - Первомайский район;

43 - Валковский район;

39 - Богодуховский район;

36 - Боровской район;

34 - Балаклейский район;

31 - Волчанский район;

​27 - Красноградский район;

25 - Лозовской район;

24 - Золочевский район;

18 - Купянский район;

17 - Нововодолажский район;

16 - Изюмский район;

11 - Великобурлукский район;

11 - Шевченковский район;

9 - Коломакский район;

8 - Зачепиловский район;

8 - Краснокутский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

5 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район.

Агентство Телевидения Новости