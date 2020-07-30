За последние сутки на Харьковщине от коронавируса умерло три человека

За сутки в Харьковской области от коронавируса умерли трое людей. Всем им было больше 70 лет. Об этом сообщила директор Харьковского областного лабцентра Любовь Махота, пишет "Суспільне".

По ее словам, все они имели сопутствующие заболевания, в частности, онкологию, сердечно-сосудистые болезни, ожирение. Двое умерших - из Купянского района, они были пациентами Купянской центральной районной больницы. Один - харьковчанин, лечился в областной инфекционной больнице.

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