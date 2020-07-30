Диетологи: Похудеть надолго поможет сочетание трех гормонов

Недавно команда немецких ученых провела исследование, чтобы выяснить, как гормоны влияют на организм человека. Оказалось, что сочетание трех из них поможет похудеть надолго.

Как рассказал ведущий автор исследования сотрудникам зарубежного интернет-издания Fit for Fun, быстро похудеть и сохранить результат на долгое время можно с помощью баланса кортизола, грелина и лептина. Данные гормоны не только сохраняют нормальный вес, но и способствуют улучшению либидо, настроения и состояния кожного покрова. Однако, как утверждают специалисты, данный способ эффективен только в совокупности с правильным питанием и спортом. Так, людям с лишним весом необходимо избегать высвобождения гормона стресса, держать низким гормон голода, а сытости — более высоким. По словам исследователей, кортизол полезен для организма в меру. К примеру, если его много, то в стрессовых ситуациях начинает накапливаться вода и жир. Увеличение грелина, который контролирует голод, приведет к перееданию. Обычно подобное происходит из-за недосыпания. Так же и с лептином: постоянная нехватка сна снижает его, что способствует чрезмерному аппетиту.

Для контроля над голодом и сытостью диетологи советуют ввести в свой ежедневный рацион продукты с высоким содержанием белка и клетчатки. Согласно их утверждениям, это улучшит работу пищеварительной системы и метаболизм. Помимо того, нужно заниматься спортом и ограничить потребление кофеина, алкогольных напитков и трансжиров.

Источник: Новости Ю

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