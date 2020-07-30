Под Харьковом вооруженные блокировали работу комбайнера, собиравшего урожай

Сегодня, 30 июля, в Дергачевский отдел полиции поступило сообщение от 59-летнего мужчины, который рассказал, что во время сбора урожая на поле вблизи села Черкасская Лозовая неизвестные заблокировали работу комбайна, угрожая комбайнеру и его помощнику предметом, похожим на пистолет, а затем совершили выстрелы в их сторону. Мужчины вынуждены были остановить полевые работы.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по адресу выезжало руководство, следственно-оперативная группа отдела, группа реагирования патрульной полиции Дергачевского отдела полиции. При осмотре они обнаружили на транспортном средстве повреждения, а на расстоянии около 500 метров от места происшествия на соседнем поле предмет, похожий на пистолет, магазин которого оснащенный патронами.

Во время проведения следственных действий работники полиции установили личность мужчины, который обоснованно подозревается в совершении указанного преступления. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Агентство Телевидения Новости