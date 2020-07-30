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Кремль отреагировал на задержание российских боевиков в Беларуси

Кремль отреагировал на задержание российских боевиков в Беларуси

В Кремле впервые отреагировали на задержание 33 боевиков российской частной военной компании «Вагнер». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России ждут от Минска «исчерпывающей информации». По словам Пескова, информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, нет.

Он назвал «инсинуациями» информацию о планах дестабилизировать ситуацию в Беларуси. «Россия и Беларусь — это союзное государство, союзники, ближайшие партнеры, об этом не может быть и речи», — отметил Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать данные, что среди задержанных есть граждане Украины, пресс-секретарь Путина ответил: «Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России». «Мы должны сначала понять, в чем они обвиняются».

Кроме того, Песков заявил, что в России  нет такого понятия, как ЧВК.

«А что такое ЧВК Вагнера? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Есть частное охранное предприятие, есть фирмы, а такого понятия, как ЧВК, нет», — сказал Песков.

Напомним, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 33 боевика российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». 

Агентство Телевидения Новости

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