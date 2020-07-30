Юбилейный проспект на два дня закроют для движения: маршруты общественного транспорта меняются

Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от пр. Тракторостроителей до Салтовского шоссе при движении в сторону ул. Медицинской, будет запрещено с 8:00 до 20:00 31 июля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проспекта. Для объезда закрытого участка будет организовано двустороннее движение по полосе встречного направления.

С 8:00 до 20:00 1 августа будет запрещено движение транспорта на перекрестке пр. Тракторостроителей - пр. Юбилейный. Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Гвардейцев Широнинцев, Василия Стуса, Познанской, Салтовскому шоссе и др.

Автобусы с 8:00 до 20:00 1 августа будут объезжать закрытый участок следующим образом:

№6э: - пр. Тракторостроителей - ул. Василия Стуса - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный и далее по маршруту;

№10э: - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе - ул. Медицинская и далее по маршруту;

№38э: - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе и далее по маршруту;

№49э: - пр. Тракторостроителей - ул. Василия Стуса - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе и далее по маршруту;

№121э, 137э: - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный и далее по маршруту;

№204э: - пр. Тракторостроителей - ул. Василия Стуса - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;

№215э: - пр. Юбилейный (602 м/р) - Салтовское шоссе - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Василия Стуса - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;

№263э: - пр. Юбилейный (602 м/р) - Салтовское шоссе - ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту;

№281э: - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе - ул. Амосова и далее по маршруту.

Кроме того, с 9:00 до 20:00 31 июля и с 8:00 до 20:00 1 августа будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «602 м/р».

В связи с этим троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№19: разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»;

№20: не ходит;

№24: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - разворотный круг «Северная Салтовка».

Агентство Телевидения Новости