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Бывший футболист "Металлиста" выиграл и поднял над головой Кубок Турции

Бывший футболист Металлиста выиграл и поднял над головой Кубок Турции

Один из лидеров харьковского "Металлиста" времен Мирона Маркевича - аргентинский полузащитник Хосе Соса ныне капитан турецкого "Трабзонспора". "Трабзонспор" добыл трофей - Кубок Турции. Его, на правах капитана, поднял над головой именно Соса.

В финале розыгрыша Кубка Турции "Трабзонспор" встречался с "Аланьяспором" и одержал победу - 2:0.

На 25-й минуте Соса начал голевую атаку, приведшую к первому голу. Соса из центра поля отдал гениальный пас на Александреа Серлота. После чего Серлот выдал голевую передачу на Абдулкадира Омюра, и Омюр открыл счет. На 10-й минуте, компенсированной к основному времени матча Серлот результат удвоил.

"Трабзонспор" завоевал Кубок Турции в 9-й раз в своей истории.


Агентство Телевидения Новости

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