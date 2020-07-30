Ибрагимович установил необычный рекорд

38-летний шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий ныне за "Милан", стал автором оригинального достижения.

В 37-туре Серии "А" "Милан" в гостях одержал победу над "Сампдорией" - 4:1, при этом Ибрагимович оформил в данном матче голевой дубль.

Эти голы стали для Ибрагимовича 50-м и 51-м, забитыми за "Милан", и теперь Златан первый и единственный футболист, забиваший более 50-ти голов за две миланские команды - "Милан" и "Интер". Выступая за "Интер", Ибрагимович забил 57 голов.





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