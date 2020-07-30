Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков побывал на "ФЭДе". Подробности

Это один из цехов завода "ФЭД" после модернизации. Здесь расположены печи для закалки деталей, которые потом пойдут на изготовление авиа- и космических агрегатов. Оборудование сделано в Японии и Италии, процесс полностью компьютеризованный, говорят сотрудники.

Алексей Котляров, инженер по внедрению новых технологий:

Щас тут все автоматизировано настолько, что просто загрузил, программу написал, включил кнопку старт, и все - дальше все само делает, ты следишь за процессом.

Почти 90% продукции, производимой "ФЭД" идет на экспорт. Последние три года здесь создают по 100 рабочих мест в год, средняя зарплата на предприятии стартует от 20 тысяч гривен. Руководство завода утверждает: украинских производителей ценят в Европе, Индии, Китае, но отечественный портфель заказов пуст:

Виктор Попов, председатель правления ОАО "Корпорация ФЭД"

Доля экспорта продукции нашей компании составляет 90 %, к сожалению, я так говорю, почему, потому что у нас практически отсутствует рынок и задача, которая стоит и перед правительством, и перед законодательными органами - раскрутить пружину внутреннего рынка, на котором все будет развиваться.

По словам спикера ВР - Дмитрия Разумкова, несколько недель назад был согласован большой государственный заказ для "Укроборонпрома", куда входит завод. Однако, подробностей не рассказал, сказал, что это государственная тайная. Кроме того, насыщению рынка очень помешала эпидемия коронавируса, и поэтому экономика Украины, да и всего мира, сейчас находится в кризисном состоянии, сказал Разумков.

Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины:

Треба щоб наші підприємства працювали на користь держави. Ми маємо одну глобальну проблему - це бюджет, це невистачання коштів. Якщо ми говоримо про цей рік, в нас окремо є війна, а з іншого боку, в цьому році в нас добавився ковід, і по багатьом напрямкам, ми повинні були внести зміни і ми повинні були забрати з тих, чи інших галузей, щоб сформувати так званий антиковідівський фонд.

Председатель Верховной Рады надеется, что в следующем году оборонный заказ будет больше, также никто не будет прекращать работу в направлении укрепления обороноспособности края.

Агентство Телевидения Новости