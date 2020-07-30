Там выступали Шаляпин, Дункан и Высоцкий - Харьков может остаться без цирка Муссури

Стены, которые помнят голоса Федора Шаляпина, Владимира Высоцкого и танец Айседоры Дункан, разрушаются из-за равнодушия власти. Речь идет о цирке Муссури в Харькове. Он до сих пор - неизменная остановка в путеводителях частных экскурсий по Харькову. А вот из перечня памятников архитектуры здание изъяли. Почему так произошло и как сейчас выглядит здание?

Разрушенные купол и стены - так выглядит с высоты здание цирка Муссури. Расположенный в старом центре Харькова, когда-то он был одним из крупнейших в Европе.

ВЛАДИМИР НОВГОРОДОВ, архитектор:

Самое гланое его отличие - это его огромный пролёт. Около 40 метров перекрытого пространства. В Падуе дворец Реджионе, так называемый, там всего 27 метров. Но это огромное пространство, которым просто ходят люди любоваться.

Цирк построили в тысяча девятьсот восьмом году, по проекту украинского архитектора Бориса Корниенко.

Харківським Колізеєм називали цю будівлю на початку минулого століття. Це - через унікальну архітектуру. Тут збирали аншлаги культові виконавці свого часу: від Федора Шаляпіна до Володимира Висоцького. А виступ балерини Айседори Дункан перенесли через смерть Володимира Ульянова-Леніна».

Рядом - уютные дворики старого центра. Более ста лет назад, говорят историки, здесь кипела жизнь. По афишах того времени можно изучать эпоху трех революций.

ЭДУАРД ЗУБ, сотрудник Украинского института Национальной памяти:

В червні 19-го сам Лєв Давідовіч Троцький виступав тут, виступав і обіцяв, що Харків перетворений на фортецю і Харків "білим" не здадуть в жодному разі. Як раз кілька днів по тому «білі» його і захопили.

Через несколько месяцев, рассказывает Эдуард Зуб, пламенные речи в здании на Благовещенской уже произносил лидер "черносотенцев" Владимир Пуришкевич.

ЭДУАРД ЗУБ, сотрудник Украинского института Национальной памяти:

Розповідав він, в нього була улюблена тема лекції - как продалі Росію. Вони дотепер вважають, що це ходовий товар і хтось має купити. Ну - Бог з ними. Були тут і більш оригінальні персонажі. Я б сказав про 31 жовтня 1920 року. Тут в театрі був справжній махновський мітинг.

Еще раньше, во времена Первой Мировой, в Харькове, именно в доме Муссури, как и сто лет спустя приютили беженцев. Тогда - из центральной Украины, Беларуси и Прибалтики.

АНТОН БОНДАРЕВ, историк:

Вони приїжджають на тепер Південний вокзал і їх треба десь розміщувати. І ось в 15 році в театрі Мусурі було півтори тисячі біженців.

В советское время здесь был Театр музкомедии. Величественное прежде, теперь здание заброшенно. Купол прогнил, есть участки стены вообще без кирпичей. Внутри - мусор и беспорядок. Пятнадцать лет назад его изъяли из перечня памятников архитектуры, потому что аварийное. А в прошлом году Харьковская мэрия дала согласие на разработку проекта торгово-развлекательного центра на этом месте.

ВЛАДИМИР НОВГОРОДОВ, архитектор:

Сегодня уже практически с утра до вечера город загружен транспортом. И чем больше таких объектов, тем сложнее будет транспортная ситуация. Решить ее с каждым годом будет труднее и труднее.

Но дело не только в риске автомобильных пробок. Дом Муссури, несмотря на упадок и разрушение, один из самых популярных во время экскурсий Харьковом. Он пережил не только войны и революции, но и несколько пожаров. Впрочем, говорят историки и архитекторы, из-за пренебрежительного отношения местных правителей к культурным памятникам, цирк Муссури может превратиться в еще одну городскую легенду.





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