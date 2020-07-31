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Харьковчане остались без воды в последний день июля: список адресов

Харьковчане остались без воды в последний день июля: список адресов

Сегодня, 31 июля, в связи с проведением ремонтных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал".

По данным пресс-службы, водоснабжение прекращено по следующим адресам,

Киевский район: ул. Астрономическая, 23, 25, 27 до 20:00 

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №4, стояк), 39-д (п. №1), ул. Познанская (Моск.), 2 (стояк), 12 (п. №9, стояк) до 17:00 

Немышлянский район: шоссе Салтовское, 240-в (п. №3, стояк), ул. Танкопия, 41-б (п. №2, стояк) до 20:00 

Новобаварский район: ул. Китаенко, 4, 6 (п. №2) до 17:00 31.07.20 г., шоссе Григоровское (Комсомольское), 57-а (п. №5, стояк) до 20:00

Основянский район: б-р Нетеченский (ч/с), пер. Рыбасовский, 3/5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13,15, ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 98, 100 до 20:00 

Холодногорский район: ул. Ярославская, 9 (п. №1), ул. Полтавский шлях, 188 (п. №4) до 17:00 

Шевченковский район: пр. Победы, 60 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 23 (п. №8, стояк), ул. 23 Августа, 6 (спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6, стояк) до 20:00.

Агентство Телевидения Новости

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