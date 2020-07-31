На Харьковщине изъяли из незаконного оборота более 500 единиц оружия и боеприпасов

С 3 по 30 июля на территории Харьковской области проводились профилактические мероприятия, направленные на изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия и взрывчатки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, среди изъятого 17 единиц огнестрельного оружия, травматический пистолет, 531 патрон, 16 гранат, другие боеприпасы и почти 3 килограмма взрывчатки.

Так, 22 июля полицейские провели обыск в доме жителя Краснокутского района. У мужчины изъято 4 гранаты Ф-1, обрез ружья ИЖ, штык-нож, 2 дымовые шашки, сигнальную ракету и около 10 килограммов каннабиса.

27 июля на железнодорожной станции «Граково» в Чугуевском районе сотрудники полиции изъяли у жителя Изюмского района патрон калибра 14,5 мм, 3 гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету и подствольную гранату.

В ходе осмотра дома на улице Таращанской в ​​Харькове полицейские изъяли 3 пистолета, 6 гранат, 67 патронов калибра 7.62, 33 патрона калибра 7.65, 122 патрона калибра 12/70 и ружье Cobalt. Оружие и боеприпасы 43-летний мужчина привез из зоны АТО в 2014-2015 годах и хранил в целях самообороны.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 42 фактам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и одно дело - ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК Украины.

Агентство Телевидения Новости