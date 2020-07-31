Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:43
Просмотров: 79

В частном доме на Харьковщине погибла пенсионерка

В частном доме на Харьковщине погибла пенсионерка

30 июля в 13:19 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Богодуховский район, село Кияны, ул. Харьковская, 18.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

По данным спасателей, на момент их прибытия в доме горела веранда, 2 комнаты и крыша на общей площади 50 кв.метров. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили на веранде тело погибшей хозяйки дома, 1938 года рождения.

В 13:45 пожар был локализован и в 15:05 полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.

К месту происшествия выезжал пожарный расчет районной части ГСЧС из Богодухова.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 