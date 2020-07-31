В частном доме на Харьковщине погибла пенсионерка

30 июля в 13:19 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Богодуховский район, село Кияны, ул. Харьковская, 18.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, на момент их прибытия в доме горела веранда, 2 комнаты и крыша на общей площади 50 кв.метров. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили на веранде тело погибшей хозяйки дома, 1938 года рождения.

В 13:45 пожар был локализован и в 15:05 полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.

К месту происшествия выезжал пожарный расчет районной части ГСЧС из Богодухова.

Агентство Телевидения Новости