В Балаклейском районе загорелся грузовик с 12 тоннами пшеницы

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 30 июля в 19:00 поступило сообщение о пожаре, который произошел на полевой дороге между с. Вишневое и пгт. Савинцы Балаклейского района области.

Во время движения загорелась кабина грузовика КАМАЗ 2008 г.в., который вез с поля к хлебоприемному пункта зерно.

К месту происшествия было направлено отделение службы спасения из пгт. Савинцы на автоцистерне. На момент прибытия пожарных огнем была полностью охвачена кабина грузовика. Площадь пожара составила около 6 кв.метров. Еще до прибытия спасателей, водитель грузовика и другие водители самостоятельно пытались потушить пламя с помощью огнетушителей, но их попытки не дали результата.

В 19:22 спасатели локализовали пожар, а в 19:40 полностью ликвидировали. Удалось предотвратить распространение пламени на прицеп грузовика с зерном.

Агентство Телевидения Новости