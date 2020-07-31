Перекресток улиц Молочной и Плехановской завтра перекроют для авто

Движение транспорта на перекрестке ул. Молочная - ул. Плехановская будет запрещено с 6:00 1 августа до 6:00 2 августа.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, это связано с реконструкцией трамвайного переезда на этом перекрестке.

По данным Департамента инфраструктуры, объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Богдана Хмельницкого, пл. Героев Небесной Сотни, пр. Гагарина, пер. Золотому, ул. Полевой, пр. Московскому, пер. Власовскому и другим.

На время работ автобус №211 будет объезжать закрытый участок следующим образом:

при движении в сторону ул. Власенко: - ул. Молочная - ул. Руставели - пл. Героев Небесной Сотни - пр. Гагарина - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;

при движении в сторону Салтовки: - ул. Гольдберговская - пр. Гагарина - пл. Героев Небесной Сотни - пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Молочная - пл. Защитников Украины и далее по маршруту.

Кроме того, в это же время будет запрещено движение трамваев по ул. Гольдберговской и ул. Молочной, на участке от пер. Рыбасовского до пр. Московского, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии. Поэтому трамвай №27 будет курсировать так:

- разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина/ул. Морозова - ул. Плехановская - парк Машиностроителей.

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