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25 харьковчан получили высший бал на ВНО

25 харьковчан получили высший бал на ВНО

25 выпускников харьковских школ сдали внешнее независимое оценивание на 200 баллов. 

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По данным  Департамента образования, выпускники представляют 16 учебных учреждений Харькова. Кроме того, 200 баллов сразу по двум предметам (математика и физика) получила выпускница физико-математического лицея №27.

Максимальные баллы были набраны по математике - 13, физике - 4, английскому языку - 4, биологии - 3, истории Украины – 1 и химии - 1.

Кроме того, высокие результаты ВНО демонстрируют выпускники физико-математического лицея №27, УВК №45 «Академическая гимназия», гимназий №46, 47, 152, лицея №173, специализированных школ №11, 16, 62, 119, 132, школ №51 и 113, а также трех частных учреждений - «Авторская школа Бойко», «Очаг» и «Ангстрем» уже в течение трех лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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