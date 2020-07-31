Митинг в поддержку Тихановской: в Минске собралось 63 тысячи человек

Митинг в Минске в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской вечером 30 июля, стал самым масштабным политическим событием в Беларуси за последние 10 лет, после протестов после выборов в декабре 2010 года, пишет белорусская служба Радио Свобода.

Митинг в поддержку Светланы Тихановской собрал рекордное количество людей - 63 000 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

Акция проходила в парке Дружбы Народов - месте, удаленном от центра Минска, куда традиционно власть отправляла оппозицию при утверждении заявок на акции.

Вместе со Светланой Тихановской перед участниками митинга выступили ее соратницы - координатор штаба Виктора Бабарыка (которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом) Мария Колесникова и жена незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника.

Они рассказывали истории из своей жизни, объясняя, почему пришли в политику, и призвали белорусов проголосовать на выборах именно 9 августа, а не досрочно. Они также просили людей становиться наблюдателями, чтобы помочь предотвратить фальсификации.

Светлана Тихановская рассказала о своем знакомстве с будущим мужем и о семье, и обратилась к силовикам, которые разгоняют мирные акции протеста.

"Что вы делаете? На улицу выходят ваши дети, матери, сестры. Не надо их бить. Люди просто вышли высказать свое мнение. Посмотрите нам в глаза. Мы такие же, как вы", - сказала Тихановська.

Агентство Телевидения Новости