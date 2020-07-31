Красота на последних секундах в матче НБА после рестарта

"Звездный" баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс забросил феерический победный мяч.

Во взявшем рестарт чемпоинат НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" встречался с земляками из "Лос-Анджелес Клипперс".

На последних секундах четвертой четверти Джейм, не попав в цель, умудрился выиграть тут же в одном прыжке выиграть подбор и поразить кольцо "Клипперс", сдела всчет 103:101 в пользу своей команды. После чего Джеймс еще и грамотно отзащищался и, без фола, вынудил соперника совершить неточный бросок.

В результате счет так и остался победным для "Лос-Анджелес Лейкерс" - 103:101.





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