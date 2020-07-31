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СМИ: сформирован тренерский штаб харьковского ФК "Металл"

СМИ: сформирован тренерский штаб харьковского ФК Металл

Новый харьковский футбольный клуб ФК "Металл", готовящийся получить профессиональный статус, уже имеет тренерсуий штаб и продолжает формировать команду.

Как сообщает ua-football, главным тренером команды будет экс-защитник донецкого "Шахтера" 37-летний Александр Кучер, который не так давно получил тренерскую лицензию.

Помогать ему будут Александр Призетко и Юрий Ушмаев, а также тренер вратарей Андрей Дикань.

Конечным бенефициаром ФК "Металли" является бывший спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников. Задача нового клуба – со временем пробиться в Премьер-лигу.

Агентство Телевидения Новости

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