Сегодня 12:05
Просмотров: 66
Водитель перевернувшегося авто сбежал с места аварии: ДТП на улице Лосевской
Сегодня около 6 утра на улице Лосевской в районе станции метро «Масельского» столкнулись автомобили Toyota Avensis и Volkswagen Tiguan, который от удара перевернулся.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель Volkswagen скрылся с места ДТП.
Травмы в результате столкновения получил водитель Toyota, пострадавшего доставили в больницу. Травмы, по предварительной информации, не тяжелые.
На месте работала следственно-оперативная группа.
Загрузка...