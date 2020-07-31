Водитель перевернувшегося авто сбежал с места аварии: ДТП на улице Лосевской

Сегодня около 6 утра на улице Лосевской в районе станции метро «Масельского» столкнулись автомобили Toyota Avensis и Volkswagen Tiguan, который от удара перевернулся.

Как сообщили в патрульной полиции, водитель Volkswagen скрылся с места ДТП.

Травмы в результате столкновения получил водитель Toyota, пострадавшего доставили в больницу. Травмы, по предварительной информации, не тяжелые.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости